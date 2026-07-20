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Galileo

Mann schläft 30 Minuten pro Nacht

ProSiebenFolge vom 20.07.2026
Mann schläft 30 Minuten pro Nacht

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Galileo

Folge vom 20.07.2026: Mann schläft 30 Minuten pro Nacht

47 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Der Japaner Daisuke Hori behauptet, seit 15 Jahren freiwillig nur 30 Minuten pro Nacht zu schlafen, um mehr Zeit für andere Aktivitäten zu haben. Seine Methode gibt er sogar an Schüler weiter. Für eine Reportage reist Vincent Dehler nach Tokio und begleitet Hori einen Tag lang. Dabei dokumentiert er dessen Alltag, Routinen und Lebensstil, der aus Bodybuilding, einer speziellen Ernährung und der täglichen Einnahme von 150 Pillen besteht.

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