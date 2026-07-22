Wie gefährlich ist die Schattenflotte?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 22.07.2026: Wie gefährlich ist die Schattenflotte?
49 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Jan Stremmel begleitet die Bundespolizei zwei Tage lang auf einer Patrouillenfahrt in der Ostsee bei der Jagd auf Putins sogenannte "Schattenflotte". Dabei handelt es sich meist um verrostete Tanker, die unter wechselnden Flaggen russisches Rohöl transportieren und so die Kriegskasse des Kremls füllen. Der Beitrag zeigt, wie die Bundespolizei diese Schiffe kontrolliert, die als Umweltrisiko gelten und in der Nähe kritischer Infrastruktur verdächtige Manöver ausführen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen