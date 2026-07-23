Urlaubsduell: Palermo vs. TiranaJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 23.07.2026: Urlaubsduell: Palermo vs. Tirana
48 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Kim und Moritz liefern sich ein "Cityclash"-Duell: Zwei Städte, zwei Budgets, ein Sieger. Per Los erhalten sie 150 oder 300 Euro und haben zwei Tage Zeit, um den besten Kurztrip zu erleben. Diesmal treten Tirana, die Hauptstadt Albaniens, und Palermo auf Sizilien gegeneinander an. Kim und Moritz - die Genuss-Influencerin und der Extremsportler - erkunden die Highlights ihrer Stadt und müssen eine tagesaktuelle Zusatz-Challenge meistern, um ihr Budget aufzustocken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen