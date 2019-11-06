Zwei Profis geben Gas: Martin Baudrexel vs Sebastian Lege!Jetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 13: Zwei Profis geben Gas: Martin Baudrexel vs Sebastian Lege!
59 Min.Folge vom 06.11.2019
In dieser Folge schwingen Profikoch Martin Baudrexel und Produktentwickler Sebastian Lege den Kochlöffel. Sebastians Team Grün muss Speck, Kekse, Schweinefilet und Parmesan verarbeiten. Martin darf bei Putenschnitzel, Garnelen, Sahne und Mango kreativ werden. Wer zaubert das beste Zweigang-Menü in 45 Minuten und kann Juror Heinz Horrmann überzeugen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins