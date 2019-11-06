Zwei Asse am Herd - Frank Rosin vs. Timo HinkelmannJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 1: Zwei Asse am Herd - Frank Rosin vs. Timo Hinkelmann
59 Min.Folge vom 06.11.2019
Heute treten die beiden Kochstars Frank Rosin und Timo Hinkelmann gegeneinander an. Bei Team Grün müssen 28 Produkte verkocht werden. Frank weiß lange nicht, was er aus diesen vielen Zutaten als Hauptgang kochen soll. Dafür kämpft bei Team Orange Timo mit der kleinen Küche und viel Schweiß. Welches Duo überzeugt am Ende? Rechte: kabel eins
