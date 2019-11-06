Zwei Welten treffen aufeinander - Timo Hinkelmann vs Pia NixonJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 18: Zwei Welten treffen aufeinander - Timo Hinkelmann vs Pia Nixon
59 Min.Folge vom 06.11.2019
Diesmal duellieren sich die beiden Kochprofis Pia-Engel Nixon und Timo Hinkelmann. Timo muss Mandeln, Mascarpone und Lachsfilet verarbeiten; Pia hat sich für Kalbsschnitzel, Spargel und Erdbeeren entschieden. Die Teams haben bis zur letzten Sekunde ihr Bestes gegeben. Wie wird sich Heinz Horrmann entscheiden? Rechte: kabel eins
