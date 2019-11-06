Zwei Freunde, Ein Gewinner - Lea Linster vs Mario KotaskaJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 2: Zwei Freunde, Ein Gewinner - Lea Linster vs Mario Kotaska
60 Min.Folge vom 06.11.2019
In dieser Folge treten die Profiköche Léa Linster und Mario Kotaska gegeneinander an. Léa muss unter anderem Fertigreibekuchen, Erdnussbutter und Kaubonbons verarbeiten. Mario Kotaska hingegen muss sich mit Mayonnaise, stark riechendem Bergkäse und scharfen Peperoni herumschlagen. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins