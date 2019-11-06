Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gekauft, gekocht, gewonnen

Entspannt gegen hektisch - Sebastian Lege vs Martin Baudrexel

Kabel EinsStaffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Entspannt gegen hektisch - Sebastian Lege vs Martin Baudrexel

59 Min.Folge vom 06.11.2019

In dieser Folge von "Gekauft, gekocht, gewonnen" treten die beiden Kochstars Sebastian Lege und Martin Baudrexel gegeneinander an. Martins Team Grün kämpft in einer recht mager ausgestatteten Küche ohne fließend Wasser sowie mit dem Kühlschrank und Geschirr im Wohnzimmer. Und dann brennt auch noch die Schokolade fürs Dessert an. Ist das der Sieg für Team Orange? Rechte: kabel eins

