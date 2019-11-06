Zwei Generationen treffen aufeinander - Alex vs HansJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 4: Zwei Generationen treffen aufeinander - Alex vs Hans
59 Min.Folge vom 06.11.2019
In dieser Folge treten die beiden Kochstars Hans-Jörg Bachmeier und Alexander Kumptner gegeneinander an. Bei Team Grün heizt der alte Herd so ein, dass der Schweiß in Strömen fließt. Das ist Kochkunst unter härtesten Bedingungen. Außerdem wird Risotto ohne Butter und Parmesan gekocht. Bei Team Orange hat Hans-Jörg Bachmeier mit vielen Zutaten und einem ganzen Huhn zu kämpfen. Rechte: kabel eins
