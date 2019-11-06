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Gekauft, gekocht, gewonnen

Zwei große Talente - Alexander Kumptner vs Maria Groß

Kabel EinsStaffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Zwei große Talente - Alexander Kumptner vs Maria Groß

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Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 10: Zwei große Talente - Alexander Kumptner vs Maria Groß

60 Min.Folge vom 06.11.2019

Diesmal treten die Profiköche Alexander Kumptner und Maria Groß gegeneinander an. Alexander entscheidet sich unter anderem für Bratwürste, Amaretti und Spargel; Maria für Oliven, Zuckerschoten, Schinken und Eier. Wer kocht heute das beste Zweigang-Menü in 45 Minuten und gewinnt die 500 Euro in bar? Rechte: kabel eins

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