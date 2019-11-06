Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gekauft, gekocht, gewonnen

Zwei Profis geben Gas: Martin Baudrexel vs Sebastian Lege!

Kabel EinsStaffel 2Folge 13vom 06.11.2019
Zwei Profis geben Gas: Martin Baudrexel vs Sebastian Lege!

Zwei Profis geben Gas: Martin Baudrexel vs Sebastian Lege!Jetzt kostenlos streamen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 13: Zwei Profis geben Gas: Martin Baudrexel vs Sebastian Lege!

59 Min.Folge vom 06.11.2019

In dieser Folge schwingen Profikoch Martin Baudrexel und Produktentwickler Sebastian Lege den Kochlöffel. Sebastians Team Grün muss Speck, Kekse, Schweinefilet und Parmesan verarbeiten. Martin darf bei Putenschnitzel, Garnelen, Sahne und Mango kreativ werden. Wer zaubert das beste Zweigang-Menü in 45 Minuten und kann Juror Heinz Horrmann überzeugen? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gekauft, gekocht, gewonnen
Kabel Eins
Gekauft, gekocht, gewonnen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle 2 Staffeln und Folgen