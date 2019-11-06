Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 9: Folge 9
59 Min.Folge vom 06.11.2019
Heute duellieren sich die beiden Profiköche Pia-Engel Nixon und Sebastian Lege. Sebastians Team Grün muss aus Forellenfilets, Laugenstange und Mango ein schmackhaftes Menü zaubern. Team Orange darf seiner Kreativität bei Hirtenkäse, Mandelgebäck und Lachsfilets freien Lauf lassen. Am Ende rennt die Zeit und es fließt nicht nur Schweiß, sondern auch Blut. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins