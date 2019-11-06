Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gekauft, gekocht, gewonnen

Kabel EinsStaffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11: Zwei Herzen für Küche und Tiere - Sebastian Lege vs Maria Groß

60 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In dieser Folge treten die beiden Profiköche Maria Groß und Sebastian Lege gegeneinander an. Sebastians Team Grün hat Hühnchen, Milchreis, Blumenkohl und Koriander zur Verfügung. Maria hingegen muss sich mit Champignons, Joghurt und Kartoffeln auseinandersetzen. Am Ende entscheidet Heinz Horrmann, welches Essen und welches Team die 500 Euro gewinnt. Rechte: kabel eins

