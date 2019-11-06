Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 16vom 06.11.2019
60 Min.Folge vom 06.11.2019

Heute treten die zwei Kochprofis Mario Kotaska und Timo Hinkelmann gegeneinander an. Bereits zu Beginn der Suche nach einem passenden Kandidaten schenken die zwei sich nichts. Timo muss Steinbeißerfilet, Schlagsahne und Beeren verarbeiten; Mario hingegen hat Mango-Chutney, Kartoffeln und Putenbrust zur Verfügung. Rechte: kabel eins

