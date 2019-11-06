Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle guten Dinge sind drei - Alexander Kumptner vs Sebastian Lege

Kabel EinsStaffel 2Folge 19vom 06.11.2019
60 Min.Folge vom 06.11.2019

In dieser Folge kommt es zum Rosenkrieg zwischen den Promiköchen. Schon zu Beginn macht Profikoch Sebastian Lege klar, er lasse sich vom "Bachelor der Fernsehköche" Alexander Kumptner heute nicht am Sieg hindern. Wie wird sich Gastrokritiker Heinz Horrmann am Ende entscheiden? Rechte: kabel eins

