Gekauft, gekocht, gewonnen

Zwei Freunde, Ein Gewinner - Lea Linster vs Mario Kotaska

Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Zwei Freunde, Ein Gewinner - Lea Linster vs Mario Kotaska

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 2: Zwei Freunde, Ein Gewinner - Lea Linster vs Mario Kotaska

60 Min.Folge vom 06.11.2019

In dieser Folge treten die Profiköche Léa Linster und Mario Kotaska gegeneinander an. Léa muss unter anderem Fertigreibekuchen, Erdnussbutter und Kaubonbons verarbeiten. Mario Kotaska hingegen muss sich mit Mayonnaise, stark riechendem Bergkäse und scharfen Peperoni herumschlagen. Rechte: kabel eins

