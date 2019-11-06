Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gekauft, gekocht, gewonnen

Zwei lustige Kauze im Duell: Sebastian Lege vs Alexander Kumptner

Kabel EinsStaffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Zwei lustige Kauze im Duell: Sebastian Lege vs Alexander Kumptner

Zwei lustige Kauze im Duell: Sebastian Lege vs Alexander KumptnerJetzt kostenlos streamen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 7: Zwei lustige Kauze im Duell: Sebastian Lege vs Alexander Kumptner

60 Min.Folge vom 06.11.2019

Diesmal duellieren sich die beiden Profiköche Alexander Kumptner und Sebastian Lege. Bei Alexanders Team Orange fliegen die Funken, als die Mikrowelle streikt - und der österreichische Gourmetkoch vergisst auch noch die ein oder andere Zutat. Heiß her geht es auch bei Sebastian Lege - in der wohl kleinsten Küche der Welt kreiert das Team ein Tapas-Menü der Extraklasse. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gekauft, gekocht, gewonnen
Kabel Eins
Gekauft, gekocht, gewonnen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle 2 Staffeln und Folgen