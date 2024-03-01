George Shrinks
Folge 10: Den Abfluss runter
25 Min.Folge vom 01.03.2024
In dieser Folge ist es Mamas und Papas Hochzeitstag. Papa kauft Mama einen Brillantring. Als Mama weg ist, will George unbedingt helfen, das Geschenk zu verstecken. Bei dem Versuch fällt der Ring aber versehentlich in den Abfluss.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2000 Nelvana Limited/Jade Animation (Shenzhen) Company