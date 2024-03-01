Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
George Shrinks

Den Abfluss runter

RiCStaffel 1Folge 10vom 01.03.2024
Den Abfluss runter

Den Abfluss runterJetzt kostenlos streamen

George Shrinks

Folge 10: Den Abfluss runter

25 Min.Folge vom 01.03.2024

In dieser Folge ist es Mamas und Papas Hochzeitstag. Papa kauft Mama einen Brillantring. Als Mama weg ist, will George unbedingt helfen, das Geschenk zu verstecken. Bei dem Versuch fällt der Ring aber versehentlich in den Abfluss.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

George Shrinks
RiC
George Shrinks

George Shrinks

Alle 1 Staffeln und Folgen