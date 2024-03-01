Zum Inhalt springenBarrierefrei
George Shrinks

Können wir sie behalten?

RiCStaffel 1Folge 2vom 01.03.2024
Können wir sie behalten?

Folge 2: Können wir sie behalten?

25 Min.Folge vom 01.03.2024

George Shrinks ist zehn Jahre alt und ist bloß zehn Zentimeter groß. Sein Leben voller Aufgaben - angenehme und unangenehme. Diese meistert er jeden Tag mit Vertrauen, Erfindungsgeist und Optimismus.

