George Shrinks
Folge 9: Das Supermobil wird geklaut
26 Min.Folge vom 01.03.2024
In dieser Folge geht es um einen Spielwarenhersteller, der von Georges Supergefährt gehört hat und es auf den Markt bringen will. Aber George ist nicht daran interessiert, sein hochgeschätztes Transportmittel zu verkaufen.
