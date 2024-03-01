George Shrinks
Folge 11: Ein Tag am Strand
25 Min.Folge vom 01.03.2024
In dieser Folge verbringen George und seine Familie einen Tag am Strand. Im Sand finden sie ein paar Baby Seeschildkröten. Die ganze Familie bemüht sich gemeinsam, die Seeschildkröten vor den gefährlichen Möwen zu retten.
