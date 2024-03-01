Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Tag am Strand

RiCStaffel 1Folge 11vom 01.03.2024
Folge 11: Ein Tag am Strand

25 Min.Folge vom 01.03.2024

In dieser Folge verbringen George und seine Familie einen Tag am Strand. Im Sand finden sie ein paar Baby Seeschildkröten. Die ganze Familie bemüht sich gemeinsam, die Seeschildkröten vor den gefährlichen Möwen zu retten.

RiC
