George Shrinks
Folge 4: Angriff der Ameisen
25 Min.Folge vom 01.03.2024
George Shrinks ist zehn Jahre alt und ist bloß zehn Zentimeter groß. Sein Leben voller Aufgaben - angenehme und unangenehme. Diese meistert er jeden Tag mit Vertrauen, Erfindungsgeist und Optimismus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
George Shrinks
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2000 Nelvana Limited/Jade Animation (Shenzhen) Company