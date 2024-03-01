Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
George Shrinks

König Kongo

RiCStaffel 1Folge 12vom 01.03.2024
König Kongo

König KongoJetzt kostenlos streamen

George Shrinks

Folge 12: König Kongo

25 Min.Folge vom 01.03.2024

In dieser Folge versuchen George und Becky einen Monster-Film zu drehen, aber es läuft nicht ganz glatt. Junior, ihre Starbesetzung als Monster, ist eher daran interessiert, Plätzchen zu knabbern als seine Rolle zu spielen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

George Shrinks
RiC
George Shrinks

George Shrinks

Alle 1 Staffeln und Folgen