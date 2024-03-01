George Shrinks
Folge 12: König Kongo
25 Min.Folge vom 01.03.2024
In dieser Folge versuchen George und Becky einen Monster-Film zu drehen, aber es läuft nicht ganz glatt. Junior, ihre Starbesetzung als Monster, ist eher daran interessiert, Plätzchen zu knabbern als seine Rolle zu spielen.
