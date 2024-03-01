Zum Inhalt springenBarrierefrei
George und die Außerirdischen

RiCStaffel 1Folge 13vom 01.03.2024
Folge 13: George und die Außerirdischen

25 Min.Folge vom 01.03.2024

Als in dieser Folge George und Becky bei einem Science-Fiction-Film einschlafen, hat George komische Träume. In seinen Träumen besuchen Außerirdische von einem anderen Planeten Georges Haus und er muss alle im Haus beschützen.

RiC
