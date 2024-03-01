Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
George Shrinks

Die unheimliche Begegnung der gefiederten Art

RiCStaffel 1Folge 3vom 01.03.2024
Die unheimliche Begegnung der gefiederten Art

Die unheimliche Begegnung der gefiederten ArtJetzt kostenlos streamen

George Shrinks

Folge 3: Die unheimliche Begegnung der gefiederten Art

25 Min.Folge vom 01.03.2024

George Shrinks ist zehn Jahre alt und ist bloß zehn Zentimeter groß. Sein Leben voller Aufgaben - angenehme und unangenehme. Diese meistert er jeden Tag mit Vertrauen, Erfindungsgeist und Optimismus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

George Shrinks
RiC
George Shrinks

George Shrinks

Alle 1 Staffeln und Folgen