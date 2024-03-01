George Shrinks
Folge 7: Versunkene Schätze
25 Min.Folge vom 01.03.2024
In dieser Folge entdecken George und Becky ein geheimes Zimmer, das Russell gehörte. Sie finden sein Tagebuch, in dem steht, dass sein Lieblingsspielzeug im Teich verloren ging. George findet das Spielzeug und erlebt viele Abenteuer.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2000 Nelvana Limited/Jade Animation (Shenzhen) Company