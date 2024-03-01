Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
George Shrinks

Versunkene Schätze

RiCStaffel 1Folge 7vom 01.03.2024
Versunkene Schätze

Versunkene SchätzeJetzt kostenlos streamen

George Shrinks

Folge 7: Versunkene Schätze

25 Min.Folge vom 01.03.2024

In dieser Folge entdecken George und Becky ein geheimes Zimmer, das Russell gehörte. Sie finden sein Tagebuch, in dem steht, dass sein Lieblingsspielzeug im Teich verloren ging. George findet das Spielzeug und erlebt viele Abenteuer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

George Shrinks
RiC
George Shrinks

George Shrinks

Alle 1 Staffeln und Folgen