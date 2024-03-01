George Shrinks
Folge 8: Schneemannsland
25 Min.Folge vom 01.03.2024
Da Becky mit Masern zu Hause liegt, macht sich George in dieser Folge daran, ihr den allerschönsten Schneemann zu bauen. Aber als ein Schneesturm aufkommt, bleilbt George im Hut seines Schneemanns stecken und kommt nicht mehr raus.
Copyrights:© 2000 Nelvana Limited/Jade Animation (Shenzhen) Company