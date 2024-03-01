Zum Inhalt springenBarrierefrei
George Shrinks

Schneemannsland

RiCStaffel 1Folge 8vom 01.03.2024
Schneemannsland

SchneemannslandJetzt kostenlos streamen

George Shrinks

Folge 8: Schneemannsland

25 Min.Folge vom 01.03.2024

Da Becky mit Masern zu Hause liegt, macht sich George in dieser Folge daran, ihr den allerschönsten Schneemann zu bauen. Aber als ein Schneesturm aufkommt, bleilbt George im Hut seines Schneemanns stecken und kommt nicht mehr raus.

