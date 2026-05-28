Germany's Next Topmodel
Folge 25: Finale
96 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Finale! Nach einer aufregenden Zeit in der Modewelt stellen sich die Topmodel-Anwärterinnen und -Anwärter ihrer letzten Herausforderung in der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Wer kann im Finale überzeugen und wird #GNTM 2026?
Weitere Folgen in Staffel 21
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Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen