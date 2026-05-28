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Germany's Next Topmodel

Finale

ProSiebenStaffel 21Folge 25vom 28.05.2026
Finale

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Germany's Next Topmodel

Folge 25: Finale

96 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Finale! Nach einer aufregenden Zeit in der Modewelt stellen sich die Topmodel-Anwärterinnen und -Anwärter ihrer letzten Herausforderung in der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Wer kann im Finale überzeugen und wird #GNTM 2026?

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