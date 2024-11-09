Ghost Adventures
Folge vom 09.11.2024: Der Geisterzug von Ely
41 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12
Geisterjäger Zak Bagans und sein Ermittler-Team steigen auf eine 100 Jahre alte Dampflokomotive und erleben eine unvergessliche Fahrt. Während des Trips entlang der historischen Nevada Northern Railway beobachtet die Gruppe verschiedene paranormale Vorkommnisse. Die Geisterjäger gehen den Berichten über Erscheinungen und seltsame Anomalien nach und erleben Unglaubliches. Gleichzeitig stellen sie sich immer wieder die Fragen: Sind paranormale Phänomene real? Und falls ja: Wie sind derartige Dinge zu erklären?
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18-20: Warner Bros. Discovery, Inc.