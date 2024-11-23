Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Adventures

Das verwunschene Paradies

TLCFolge vom 23.11.2024
Das verwunschene Paradies

Das verwunschene ParadiesJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures

Folge vom 23.11.2024: Das verwunschene Paradies

40 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12

Zak und sein Team widmen sich in dieser Folge paranormalen Aktivitäten auf der "Ranch Island" außerhalb von Las Vegas. Diese war einst das zu Hause einer harmonischen Kommune. Als Zak von einer dunklen Energie überwältigt wird, glaubt die Gruppe, dass er von einem Geist auf dem Grundstück bedroht wird. Können die Geister-Detektive Zak von der paranormalen Macht befreien?

