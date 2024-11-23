Komiker auf der Bühne, Leichen im KellerJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures
Folge vom 23.11.2024: Komiker auf der Bühne, Leichen im Keller
41 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12
Freud und Leid gehen Hand in Hand, als die Detektive die Geister im Comedy Store von L.A. aufrütteln. Denn das Gebäude, in dem so viele Menschen gelacht haben, hat auch eine dunkle Seite. Gewalt und Tragödien haben im Comedy Store eine paranormale Energie erschaffen, die ihresgleichen sucht und die ein oder andere Gänsehaut verursacht.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18-21: Warner Bros. Discovery, Inc.