Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Adventures

Spuk in der Mühle

TLCFolge vom 14.12.2024
Spuk in der Mühle

Spuk in der MühleJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures

Folge vom 14.12.2024: Spuk in der Mühle

42 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

In Utah will die Gruppe sich eine 150 Jahre alte Getreidemühle genauer ansehen, in der sich seltsame Dinge ereignen. Die Mühle soll von Schattenfiguren, Poltergeistern und einer wütenden männlichen Präsenz heimgesucht werden. Als die Geister-Jäger versuchen, mit einem toten Mädchen Kontakt aufzunehmen, werden sie von der dunklen Energie des Anwesens überwältigt.

Alle verfügbaren Folgen