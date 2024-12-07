Dunkle Schatten im MormonenhausJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures
Folge vom 07.12.2024: Dunkle Schatten im Mormonenhaus
42 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12
Die Geister-Detektive sind weiter unterwegs, die nächste Halt ist Utah. Dort untersucht Zak das Haus der Familie Jessop, die durch ihr polygames Leben bekannt wurde. Die Bewohner haben die Befürchtung, dass sich das Böse im Keller eingenistet hat. Schweben die Experten in großer Gefahr? Und was hat es mit den Jessops wirklich auf sich?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.