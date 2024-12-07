Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Adventures

Dunkle Schatten im Mormonenhaus

TLCFolge vom 07.12.2024
Dunkle Schatten im Mormonenhaus

Dunkle Schatten im MormonenhausJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures

Folge vom 07.12.2024: Dunkle Schatten im Mormonenhaus

42 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

Die Geister-Detektive sind weiter unterwegs, die nächste Halt ist Utah. Dort untersucht Zak das Haus der Familie Jessop, die durch ihr polygames Leben bekannt wurde. Die Bewohner haben die Befürchtung, dass sich das Böse im Keller eingenistet hat. Schweben die Experten in großer Gefahr? Und was hat es mit den Jessops wirklich auf sich?

Alle verfügbaren Folgen