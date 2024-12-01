Haus mit mörderischer VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures
Folge vom 01.12.2024: Haus mit mörderischer Vergangenheit
41 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 16
Die Geister-Detektive reisen nach New Mexico, um ein ehemaliges Bordell und einen Saloon zu untersuchen. In beiden Orten soll ein aggressiver männlicher Geist sein Unwesen treiben. Die Detektive wollen dem Spuk auf den Grund gehen, doch geraten dabei an ihre Grenzen. Denn das bösartige Wesen hat es in sich...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 18-20: Warner Bros. Discovery, Inc.