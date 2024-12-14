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Ghost Adventures

Das Geisterschiff

TLCFolge vom 14.12.2024
Das Geisterschiff

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Ghost Adventures

Folge vom 14.12.2024: Das Geisterschiff

42 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

Zak und seine Crew gehen an Bord einer Dampffähre aus dem 19. Jahrhundert, wo es zuletzt zu paranormalen Aktivitäten gekommen ist. Die Mitarbeiter befürchten, dass auf dem historischen Schiff etwas Dunkles erwacht ist, nachdem die Fähre während der COVID-19-Pandemie monatelang nicht in Betrieb gewesen ist. Was finden die Experten an Bord vor?

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