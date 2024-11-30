Ghost Adventures
Folge vom 30.11.2024: Der Brujería-Fluch
42 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
In Las Vegas herrscht paranormaler Ausnahmezustand! Eine trauernde Witwe wird zum wiederholten Male angegriffen und befürchtet, dass sie von einem dunklen Wesen besessen ist. Die Untersuchung von Zak und seinen Kollegen nimmt eine schockierende Wendung, als herauskommt, dass ein tödlicher Fluch auf ihrer Tochter liegt.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18-21: Warner Bros. Discovery, Inc.