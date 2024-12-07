Ghost Adventures
Folge vom 07.12.2024: Spuk im Joshua Tree Inn
43 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12
Die Crew um Geister-Jäger Zak checkt in dem Wüstenmotel ein, in dem einst der legendäre Country-Sänger Gram Parsons 1973 starb. Erholung Fehlanzeige! Denn der Gruppe steht eine angsteinflößende Nacht bevor, als sie die bösartige paranormale Energie untersuchen, die das Anwesen für sich eingenommen hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.