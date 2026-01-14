Ghost Rockers
Folge 1: Das dritte Jahr
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nach den Sommerferien beginnt das neue Schuljahr an der DAM-Akademie mit einem Konzert der Ghost Rockers. Die Band ist mittlerweile so populär, dass der ganze Hof der Akademie voller Fans ist. Doch bei ihrem Auftritt ist Mila abgelenkt. Ein Mann, der seine Kapuze tief in sein Gesicht gezogen hat, beobachtet sie heimlich. In der Zwischenzeit sieht sich Direktorin Dora Vanderbilt unter Zugzwang. Wie andere Schulen der Stadt soll sie die Akademie bei einem Musical-Wettstreit anmelden.
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Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH