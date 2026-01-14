Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Ein neuer Wind

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 13vom 14.01.2026
Ein neuer Wind

Ein neuer WindJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 13: Ein neuer Wind

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Als Direktorin Vanderbilt mitbekommt, dass ihre Schülerinnen und Schüler sie für zu nachsichtig halten, zieht sie andere Saiten auf und lässt jeweils zwei von ihnen für eine Tanzperformance zusammenarbeiten. Wer bei dieser Prüfung durchfällt, fliegt von der Akademie. Brandon schwelgt in der Zwischenzeit in Erinnerungen, als er einen Limerick findet, den seine Mutter über ihn gedichtet hat. Dabei ahnt er nicht, dass sich in dem Text ein wichtiger Hinweis befindet.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 Kids
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen