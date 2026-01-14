Die Schöne und das BiestJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 11: Die Schöne und das Biest
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Polizeieinsatz an der DAM-Akademie. Lauren glaubt, Milas flüchtigen Vater auf dem Dachboden gesehen zu haben. Und das ausgerechnet heute, an dem Tag der Vorausscheidungen für den Musical-Wettbewerb. Während es Mila gerade noch gelingt, ihren Vater zu retten, nutzt Lauren den Trubel und führt die Mitglieder der Jury zu ihrer eigenen Aufführung, die sie nicht mit Direktorin Vanderbilt abgesprochen hat.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH