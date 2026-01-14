Ghost Rockers
Folge 7: Hey, kleiner Junge!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy blamiert sich bei der Aufführung seines „Titanic“-Musicals. Die Matrosen tragen falsche Anzüge, das Trockeneis ist verbraucht und die neue Partitur enthält falsche Akkordfolgen. Jonas wird inzwischen zunehmend misstrauischer gegenüber Mila, die sich immer wieder heimlich mit Brandon trifft. Zudem versucht sie ein weiteres Mal, die Geister der Freebirds um Hilfe zu bitten. Ein neuer Song führt sie schließlich zu einem geheimnisvollen Schlüssel.
Ghost Rockers
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH