Ghost Rockers

Hey, kleiner Junge!

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 7vom 14.01.2026
Hey, kleiner Junge!

Folge 7: Hey, kleiner Junge!

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jimmy blamiert sich bei der Aufführung seines „Titanic“-Musicals. Die Matrosen tragen falsche Anzüge, das Trockeneis ist verbraucht und die neue Partitur enthält falsche Akkordfolgen. Jonas wird inzwischen zunehmend misstrauischer gegenüber Mila, die sich immer wieder heimlich mit Brandon trifft. Zudem versucht sie ein weiteres Mal, die Geister der Freebirds um Hilfe zu bitten. Ein neuer Song führt sie schließlich zu einem geheimnisvollen Schlüssel.

