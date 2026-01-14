Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Seelenverwandte

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 8vom 14.01.2026
Seelenverwandte

SeelenverwandteJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 8: Seelenverwandte

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Alex und Charlie ahnen, dass Lauren hinter den Sabotageakten des „Titanic“-Musicals steckt, und versuchen alles, um sie zu überführen. Brandon und Mila finden indes heraus, dass Brandons Mutter ebenfalls an der DAM-Akademie studiert hat. Als sie persönliche Unterlagen durchforsten, stellt sich heraus, dass Brandons Mutter mit Milas Vater sehr gut befreundet war. Ihm hat sie anvertraut, dass sie große Angst hat. Doch vor was?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen