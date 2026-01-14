Die Goldschlangen-BandeJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 19: Die Goldschlangen-Bande
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Ereignisse spitzen sich zu. Die Ghost Rockers erfahren von der berüchtigten Goldschlangen-Bande, die für den Diebstahl des legendären „Giftkelchs von Florenz“ verantwortlich ist. Die Hinweise verdichten sich, dass Brandons Mutter Mitglied dieser Bande gewesen sein könnte. Mila gerät unterdes in die Gefangenschaft des Campingplatz-Besitzers. Als Brandon sie nicht mehr erreichen kann, macht er sich auf, um sie zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH