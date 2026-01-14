Ghost Rockers
Folge 14: Puzzleteile
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy und Lauren sollen sich um Fanny und Jules, zwei Neuankömmlinge an der DAM-Akademie kümmern. Während Jimmy zunächst vergeblich versucht, die verschlossene Fanny durch das Gebäude zu führen, delegiert Lauren ihren Auftrag an Alex ab. Nur um später herauszufinden, dass Jules ein sehr attraktiver Typ ist. Inzwischen gerät die Beziehung zwischen Mila und Jonas immer mehr in die Krise. Und jetzt sollen die beiden auch noch eine gemeinsame Tanz-Performance auf die Beine stellen.
Ghost Rockers
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH