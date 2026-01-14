Ghost Rockers
Folge 16: Vertraute Fremde
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila weißt nicht mehr ein noch aus. Seit Brandon versucht hat, sie zu küssen, kann sie nur noch an ihn denken. Darunter leidet auch die Tanzperformance, die sie mit Jonas aufführen muss. Jimmy gelingt es indes, Fanny zu helfen, indem er ihre Gesangsperformance spontan auf dem Klavier begleitet. Lauren hingegen hat es auf den neuen attraktiven Schüler Jules abgesehen und versucht alles, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH