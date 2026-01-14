Ghost Rockers
Folge 25: Alles auf Null
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila muss den einzigen Beweis für die Unschuld ihres Vaters im Stadtarchiv zurücklassen. Die Mitglieder der Goldschlangen-Bande sind ihr einfach zu dicht auf den Fersen. Wieder zurück im Proberaum ist Mila verzweifelt. Endlich hätte sie die Chance, ihren Vater von der Schuld an dem Tod Helenas reinzuwaschen, und dann gerät das einzige Beweisstück in die Hände der Gangster. Inzwischen bekommt Jimmy von Lauren den Hinweis, dass Fanny für den Diebstahl der Show-Einnahmen verantwortlich ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH