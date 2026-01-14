Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein gewagter Plan

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 29vom 14.01.2026
Folge 29: Ein gewagter Plan

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Charlie ist sauer auf Mila. Immer häufiger trifft sie sich mit Fanny. Und kann verkündet sie auch noch aus dem Nichts ihren Ausstieg bei den Ghost Rockers. Sie ahnt nicht, dass sich Mila mit Fannys Hilfe in die Goldschlangen-Bande einschleusen will, um endlich die Unschuld ihres Vaters zu beweisen. Ihren Bandkollegen erzählt sie davon nichts, damit sie erst gar nicht auf die Idee kommen, ihr den Plan auszureden.

Studio 100 Kids
