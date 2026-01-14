Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 3Folge 30vom 14.01.2026
Folge 30: Gekreuzte Degen

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila soll die „Ballerina von Bolschoi“ stehlen, eine teure Statue, die sich im Besitz eines reichen Unternehmers befindet. Der Safe, in dem die Statue aufbewahrt wird, befindet sich unter einem Gemälde der „Drei Musketiere“ in der Villa des Unternehmers. Wenn es Mila gelingt, an den Schlüssel für den Safe zu gelangen und die Statue in ihren Besitz zu bringen, wird sie in die Goldschlangen-Bande aufgenommen.

