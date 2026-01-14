Ghost Rockers
Folge 33: Der vierte Musketier
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy spielt Charlie einen neuen, romantischen Song vor, den er bei seinem Theaterstück aufführen will. Dabei kommen sich die beiden näher. Und auch Alex und Jules finden wieder zueinander. In der Zwischenzeit wird Mila während ihres Einbruchs in der Villa des Unternehmers Silva unerwartet vor neue Probleme gestellt. Ein unbekannter Buchstabencode schützt den Safe vor ihrem Zugriff. Hat der Code etwas mit den „Drei Musketieren“ zu tun, deren Bild sich über dem Safe befindet?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH