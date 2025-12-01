Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 11vom 01.12.2025
42 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6

Lorelai ist bestürzt: Ihr Haus ist von Termiten befallen und sie muss 15.000 Dollar aufbringen, um die Schäden beheben zu lassen. Die alleinerziehende Mutter ist ratlos, wie sie so viel Geld beschaffen soll. Rory erzählt ihrer Großmutter Emily von dem Problem. Die besteht darauf, finanziell auszuhelfen. Für Lorelai kommt das jedoch überhaupt nicht in Frage.

sixx
